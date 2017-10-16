تصريح سعودي جديد بشأن السلاح النووي

أعلن وزير الدولة السعودية لشؤون السياسة الخارجية، نزار بن عبيد مدني، أن المنطقة المحيطة يجب أن تكون خالية من الأسلحة النووية، ويجب على كل الدول احترام الاتفاقات الدولية.

© AP Photo/ Brendan Smialowski باحث: السعودية والإمارات أخطأتا بدعم استراتيجية ترامب ضد إيران

وقال الوزير السعودي خلال مقابلة خاصة لوكالة "سبوتنيك" في منتدى التعاون الاقتصادي العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان الذي يعقد في دوشانبي " لا ينبغي أن تكون هناك أية أسلحة نووية في أي بلد في المنطقة العربية".

واتهم الوزير السعودي إيران باتباع سياسة عدوانية تجاه ثلاث دول عربية خليجية وهي: السعودية ، الامارات والكويت.

وأضاف الوزير السعودي "ان الوضع المضطرب اليوم هو نتيجة سياسة ايران الخاطئة التي تؤدي الى خلافات في المنطقة"، متهما اياها بالتدخل في سياسات الدول المجاورة.