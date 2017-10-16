قيادي بفتح: انسحاب الولايات المتحدة وإسرائيل من اليونسكو لا يمتثل للقواعد الدولية

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب إن فلسطين تعتبر خروج الولايات المتحدة الأمريكية من اليونسكو خطأ، وأيضا عزم إسرائيل السير على خطى واشنطن في هذا الأمر.

وقال الرجوب في مؤتمر صحفي عقده اليوم في موسكو:

© Sputnik. Evgeny Odinokov وزير الثقافة الروسي يعلق على خروج أمريكا من اليونسكو

نحن كفلسطينيين نعتبر أن العضوية في اليونسكو مهمة وانسحاب الولايات المتحدة وإسرائيل خطأ، وإن هذه الأعمال لا تمتثل للقواعد الدولية.

وأكد الرجوبي أن الولايات المتحدة وإسرائيل هما الخاسرتان من مثل هذه الخطوة، معربا عن ثقته في أن اليونسكو ستواصل عملها في مصلحة المجتمع الدولي وأن فلسطين ستواصل عملها في المنظمة.

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق الانسحاب من اليونسكو، وانها ستظل عضوا في المنظمة حتى 31 ديسمبر/ كانون أول 2018، ومن بداية 2019 ستكون في وضع المراقب.