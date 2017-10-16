محامي عائلة القذافي يكشف تفاصيل جديدة عن أبناء العقيد الراحل

يكشف خالد الزايدي محامي عائلة الرئيس السابق معمر القذافي، غدا الثلاثاء 17 أكتوبر/تشرين الأول، في مؤتمر صحفي تفاصيل جديدة حول أبناء العقيد الراحل.

وسيقدم الزايدي، جملة من المعطيات حول الوضعية القانونية والاجتماعية، لكل من عائشة وحنبعل وسيف الإسلام القذافي.

سيقيم محامي عائلة القذافي المؤتمر في فندق "أفريقيا" بوسط العاصمة التونسية، في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الثلاثاء.

يذكر أن كتيبة "أبو بكر الصديق"، أفرجت عن سيف الإسلام القذافي، تطبيقا لقانون العفو العام الصادر عن البرلمان، بعد تبرئته من التهم الموجهة إليه يوم 10 يونيو/حزيران الماضي.

وتنفيذ القرار جاء بعد مراسلات وزير العدل بالحكومة المؤقتة، ومطالبة وكيل الوزارة في مؤتمر صحفي بضرورة الإفراج عن نجل العقيد الليبي الراحل وإخلاء سبيله طبقا لقانون العفو العام الصادر من البرلمان.

أما هانيبال "حنبعل" القذافي فهو يحاكم في لبنان بتهمة "كتم معلومات" حول قضية اختفاء الإمام موسى الصدر، رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، بليبيا في 1978 التي وصل إليها من لبنان حينها برفقة شخصين أخرين.

أما عائشة القذافي وأولادها فيعيشون في سلطنة عمان، بعد أن تم إبعادهم من الجزائر، وكانت الجزائر قد استضافت العائلة في قصر رئاسي في منطقة صحراوية شرط عدم الادلاء بأي تصريحات والامتناع عن العمل السیاسي.

لكن الجزائر رحلت العائلة إلى عمان بالاتفاق، بعد أن اتھمت عائشة القذافي بخرق الاتفاق.

وكانت مصادر قد قالت في وقت سابق أن حكومة دولة عربیة منحت عائلة القذافي المتكونة من زوجته صفیة فركاش وأبناءه عائشة ومحمد وحنبعل وأحفاد القذافي، حق اللجوء السیاسي على أراضیھا، لافتة إلى أنه تم إبلاغ السلطات اللیبیة والجزائرية بھذه الترتیبات بشكل مسبق حتى لا يساء فھم موقف الدولة العربیة.