هيئة كبار العلماء السعودية توضح موقفها من "الإخوان المسلمين"

أوضحت هيئة كبار العلماء السعودية، في تغريدة على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، موقفها من جماعة الإخوان المسلمين.

وقالت الهيئة إن "البعض يعتقد أن خلافنا مع الإخوان في مسائل محددة ومعدودة، وهذا ليس بصحيح؛ فالخلاف معهم في المنهج قبل أن يكون في المسائل".

البعض يعتقد أن خلافنا مع الإخوان في مسائل محددة ومعدودة، وهذا ليس بصحيح؛ فالخلاف معهم في المنهج قبل أن يكون في المسائل.#الأمين_العام — هيئة كبار العلماء (@ssa_at) ١٥ أكتوبر، ٢٠١٧

​وأشارت الهية في تغريدة أخرى إلى أن "تنظيم "داعش" و"القاعدة" و"الإخوان" امتطوا الإسلام لآرائهم وأهوائهم وخداع الناس، ومن يدعو شبابنا إلى الانتظام معهم فقد أخطأ وضل سواء السبيل".

داعش والقاعدة والإخوان امتطوا الإسلام لآرائهم وأهوائهم وخداع الناس،ومن يدعو شبابنا إلى الانتظام معهم فقد أخطأ وضل سواء السبيل.#سماحة_المفتي — هيئة كبار العلماء (@ssa_at) ١٥ أكتوبر، ٢٠١٧

​وأضافت "يستحق من شارك في عمل إرهابي، أو تستر، أو حرض، أو مول، أو بغير ذلك من وسائل الدعم العقوبة الزاجرة الرادعة".

يستحق من شارك في عمل إرهابي، أو تستر، أو حرض، أو مول، أو بغير ذلك من وسائل الدعم العقوبة الزاجرة الرادعة.#الإرهاب #بيانات_الهيئة — هيئة كبار العلماء (@ssa_at) ١٥ أكتوبر، ٢٠١٧

​وكانت وزارة الخارجية السعودية نشرت في 20 يونيو/ حزيران الماضي، انفوجراف كشفت فيه نقلاً عن الهيئة أن جماعة "الإخوان المسلمين" هم "حبيون يريدون الوصول إلى الحكم".