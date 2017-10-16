الرئيس العراقي يدعو لوقف النزاع في كركوك والعودة إلى الحوار فورا

دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم، اليوم الإثنين، 16 أكتوبر/تشرين الأول، إلى "وقف النزاع في محافظة كركوك والعودة بشكل فوري إلى الحوار بين بغداد وأربيل"، مشيراً إلى أن "هناك ضرورة وقف تفاقم النزاع في كركوك، ولزوم بذل أقصى الجهود للعودة الفورية إلى الحوار لحل الخلافات على أساس الدستور".

© AP Photo/ Khalid Mohammed العبادي يأمر برفع العلم العراقي في المناطق المتنازع عليها

وخلال استقباله، السفير الأمريك لدى العراق دوغلاس سيليمان"، اليوم الاثنين، 16 أكتوبر/تشرين الأول، دعا معصوم، أجهزة الإعلام وأطراف الخلاف كافة إلى الابتعاد عن التصعيد والخطابات المتشنجة، معرباً عن أمله في تفهم كافة القوى السياسية خطورة تفاقم الأوضاع التي من شأنها أن تنعكس سلبا على مستقبل العراقيين جميعا، وذلك وفقا للسومرية نيوز.

وشدد الرئس العراقي على "ضرورة شروع القيادات السياسية بالعمل لايجاد أرضية مقبولة وتفاهمات وطيدة تسهم بوضع حلول فورية للمشاكل في كركوك وكافة مشاكل البلاد، لا سيما بين الحكومة الاتحادية واقليم الشمال".

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، دعا، في وقت سابق، قوات البيشمركة إلى العمل تحت إمرة القوات العراقية، مؤكداً أن القوات العراقية التي تتقدم داخل محافظة كركوك تنفذ واجبها الدستوري بفرض سلطة الحكومة الاتحادية في المدينة.