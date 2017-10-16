وفد مجلس النواب اللبناني يجتمع مع وفد مجلس الدوما الروسي ويبحث قضايا مشتركة

صرّح النائب اللبناني، عضو كتلة المستقبل، باسم الشاب بأن وفد مجلس النواب اللبناني الذي يزور مدينة سان بطرسبورغ حاليا، أجرى اليوم الإثنين، عدداً من اللقاءات الثنائية، أبرزها اجتماعه مع رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، وبحث معه سبل إيجاد حلول للمسألة السورية ودور البرلمانيين في موضوع إعادة إعمار سوريا وإيجاد حل سياسي للأزمة.

© REUTERS/ Ali Hashisho صحيفة: أمريكا تمنح لبنان هبة عسكرية منتهية الصلاحية

وقال الشاب عبر الهاتف في حوار خاص مع وكالة "سبوتنيك" في تعليقه على مشاركة الوفد اللبناني في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في سان بطرسبورغ: " هذا اللقاء هو لقاء مؤتمر الاتحاد البرلماني مميز، لأنه يتيح للبرلمانيين التعاطي مع بعضهم بشكل أقرب من التعاطي بين الحكومات، حيث تدخل مسائل سياسية ومواقف متشددة. البرلمانيون بطبيعتهم يجمعهم قاسم مشترك، يسهل التعاطي بين البرلمانيين".

وتابع القول: "كان هناك اجتماعات ثنائية مع الكثيرين من البرلمانيين، ولكن أهم اجتماع كان مع السيد قسطنطين كوساتشيوف، الذي نعرفه من زيارات إلى بيروت، وكان له دور بناء جدا. هذا اللقاء لم يختلف عن اللقاءات السابقة، التي تصب في محاولة إيجاد حلول للأزمة السورية. والسؤال الذي كان مطروحاً هو حول دور البرلمانيين في مسألة إعادة إعمار سوريا وإيجاد حل سياسي للأزمة السورية. نحن شرحنا الوضع للسيد قسطنطين. والاجتماع كان بشكل عام ودياً جدا، واتسم بالصراحة والصداقة".

هذا ويقوم الوفد اللبناني بزيارة للعاصمة الروسية الشمالية سان بطرسبورغ للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي، ويتكوّن الوفد من 3 نواب، برئاسة علي بزي من حركة أمل، وباسم الشاب من تيار المستقبل، و جيلبرت زوين من التيار الوطني الحر.

وخلص التحدث بالقول " في الحقيقة كل شيء كان أفضل من جيد، كان ممتازاً". هذا وعقد الوفد اللبناني اليوم اجتماعين مع الوفدين الكويتي والإيراني.

ويشار إلى أنه يشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي عدد من الدول العربية، من بينها دولة الكويت وجمهورية السودان ودولة قطر والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى عدد كبير من الدول أوروبية وغيرها.

ويعتبر الاتحاد البرلماني الدولي إحدى المنظمات البرلمانية الدولية الموثوقة والمؤثرة، ويعد البعد البرلماني غير الرسمي للأمم المتحدة، وفي الوقت الحالي يضم البرلمان 170 دولة و11 جمعية برلمانية كأعضاء منتسبين.