احتفالات في كركوك بعد سيطرة القوات العراقية على المدينة (صور وفيديو)

أظهرت مقاطع فيديو، وصور، اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر/تشرين الأول، احتفالات شعبية بعدد من المناطق في كركوك، بسيطرة القوات العراقية على المحافظة.

وتأتي هذه الاحتفالات بعد سيطرت قوات جهاز مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية العراقية، على مبنى المحافظة دون مقاومة تذكر من قوات البشمركة.

© Sputnik. Nazek احتفالات في كركوك

وأظهر مقطع فيديو، وبث مباشر، نقلته RT، احتفالات حاشدة في عدد من شوارع كركوك، والتي تجمع فيها عدد من المواطنين بسياراتهم ليعبروا عن سعادتهم بسيطرة القوات العراقية على المحافظة.

وزود المكتب الإعلامي للشرطة الاتحادية "سبوتنيك" بعدد من الصور الخاصة بالاحتفال الشعبي في كركوك.

وأظهرت الصور أن عدد كبير من المدنيين تجمهروا حلو سيارات القوات الأمنية، التي دخلت المحافظة اليوم، بعد انسحاب البشمركة السلمي دون قتال.

وتظهر الصور، خروج قائد الشرطة الاتحادية، الفريق رائد شاكر جودت، من مبنى محافظة كركوك، في قلب المحافظة، وحوله المدنيين يرفعون العلم العراقي فرحا بعودة القوات إلى مناطقهم، بعدما كانت خارجها منذ استيلاء تنظيم "داعش" الإرهابي على أجزاء واسعة من شمال وغرب البلاد، وتحريرها منه على يد مختلف القطعات الأمنية والبشمركة.