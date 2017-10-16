قرار سعودي بشأن ضريبة القيمة المضافة على الإيجار السكني والخدمات الحكومية

وقال حساب ضريبة القيمة المضافة الرسمي عبر موقع "تويتر"، أمس الأحد، إنه لن يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الإيجارات السكنية، ولا على الخدمات الحكومية في السعودية.
وذكر الحساب أنه لن يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الإيجارات السكنية ولا على الخدمات الحكومية، مثل "تجديد جوازات السفر ورخصة القيادة وغيرها".
لن يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الإيجارات السكنية pic.twitter.com/TtaYLLPxK8— ضريبة القيمة المضافة (@saudivat) October 15, 2017
جدير بالذكر أن الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة تم تدشينه موخراً، ويبث رسائل توعوية تمهيداً لبدء تنفيذ الضريبة في الأول من شهر يناير من عام 2018.
لن يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الخدمات الحكومية pic.twitter.com/weAl15ePIz— ضريبة القيمة المضافة (@saudivat) October 15, 2017
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