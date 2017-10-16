قرار سعودي بشأن ضريبة القيمة المضافة على الإيجار السكني والخدمات الحكومية

أعلن الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة، عن قرار جديد بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الإيجارات السكنية، والخدمات الحكومية السعودية.

وقال حساب ضريبة القيمة المضافة الرسمي عبر موقع "تويتر"، أمس الأحد، إنه ‏لن يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الإيجارات السكنية، ولا على الخدمات الحكومية في السعودية.

وذكر الحساب أنه ‏لن يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الإيجارات السكنية ولا على الخدمات الحكومية، مثل "تجديد جوازات السفر ورخصة القيادة وغيرها".

لن يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الإيجارات السكنية pic.twitter.com/TtaYLLPxK8 — ضريبة القيمة المضافة (@saudivat) October 15, 2017

​جدير بالذكر أن الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة تم تدشينه موخراً، ويبث رسائل توعوية تمهيداً لبدء تنفيذ الضريبة في الأول من شهر يناير من عام 2018.