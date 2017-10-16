مقتل وإصابة 5 جنود أتراك شمالي العراق

وقالت هيئة الأركان التركية إن "جنديين قتلا وأصيب ثلاثة آخرون حالة أحدهم خطرة جراء انفجار عبوة ناسفة اعقبها اشتباكات مع مسلحي حزب العمال الكردستاني في منطقة الزاب شمالي العراق".
كما أشار البيان إلى مقتل 8 مسلحين من حزب العمال الكردستاني في غارة جوية شنتها المقاتلات التركية على المنطقة عقب تلك الاشتباكات.
هذا وقد كانت وسائل إعلام تركية ذكرت أن جنديين تركيين قتلا إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور مركبة عسكرية مدرعة في منطقة تشوكورجا بمحافظة هكاري قرب الحدود العراقية.
وحزب العمال الكردستاني، الذي تضعه أنقرة على قائمتها للتنظيمات الإرهابية، تأسس في سبعينيات القرن الماضي على يد عبد الله أوجلان، ويسعى إلى إقامة "دولة كردستان الكبرى"، فحمل، منذ عام 1984، السلاح ضد الحكومة التركية من أجل تحقيق هذا الهدف.
وأسفرت العمليات ضد مواقع الحزب، منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي وحتى الآن، عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص في مناطق تقطنها غالبية كردية.
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