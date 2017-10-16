العثور على مصنع للعبوات الناسفة في مقر للبشمركة في كركوك (صور)

عثرت القوات العراقية، اليوم الاثنين 16 أكتوبر/تشرين الأول، على مصنع للعبوات الناسفة، في مقر لقوات "البشمركة" في كركوك.

ونقلت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، عن قيادة عمليات فرض الأمن في كركوك، مساء اليوم، قوله إن القوات الاتحادية عثرت على معمل كامل لتصنيع العبوات الناسفة داخل أحد مواقع البشمركة، في شمالي بغداد.

وقالت القيادة في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه: "تم ضبط معمل كامل لتصنيع العبوات الناسفة داخل أحد مواقع قوات البيشمركة، في مدينة كركوك، تحديداً قرب محطة سكة القطار، في شمال البلاد".

وزودت القيادة "سبوتنيك" بمجموعة من الصور للمواد، التي تم ضبطها داخل المصنع.

© Sputnik. Nazek مصنع للعبوات الناسفة في كركوك

وأمر القائد العام للقوات المسلحة العراقية، حيدر العبادي، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، برفع العلم العراقي في المناطق المتنازع عليها دستوريا مع إقليم كردستان.

© Sputnik. Nazek مصنع للعبوات الناسفة في كركوك

وبث المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أمره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد ساعات قليلة من إعلان القوات الاتحادية سيطرتها محافظة كركوك المتنازع عليها مع إقليم كردستان وفق المادة 140 من الدستور.

© Sputnik. Nazek مصنع للعبوات الناسفة في كركوك