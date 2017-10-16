العثور على مصنع للعبوات الناسفة في مقر للبشمركة في كركوك (صور)

وقالت القيادة في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه: "تم ضبط معمل كامل لتصنيع العبوات الناسفة داخل أحد مواقع قوات البيشمركة، في مدينة كركوك، تحديداً قرب محطة سكة القطار، في شمال البلاد".
وزودت القيادة "سبوتنيك" بمجموعة من الصور للمواد، التي تم ضبطها داخل المصنع.
وأمر القائد العام للقوات المسلحة العراقية، حيدر العبادي، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، برفع العلم العراقي في المناطق المتنازع عليها دستوريا مع إقليم كردستان.
وبث المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أمره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد ساعات قليلة من إعلان القوات الاتحادية سيطرتها محافظة كركوك المتنازع عليها مع إقليم كردستان وفق المادة 140 من الدستور.
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