تعيين محافظ جديد بالوكالة لكركوك

أكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس ناحية تازة علي موسى يادكار، في تصريح خاص إلى مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الإثنين، تعيين محافظ جديد لكركوك عوضا عن المحافظ المقال نجم الدين عبد الله.

© REUTERS/ STRINGER بيان عاجل من وزارة الداخلية العراقية لأهالي كركوك

وأوضح يادكار، أن رئيس الوزراء، كلف نائب محافظة كركوك السابق، راكان سعيد الجبوري، لتولي محافظة منصب المحافظ بالوكالة حتى انتخاب محافظ جديد للمنصب.

وذكر يادكار، أن الجبوري، رسميا هو نائب المحافظ، مشيرا إلى أن تقديم المرشحين لمنصب المحافظ، يتم من جانب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان يترأسه رئيس الجمهورية السابق الراحل، جلال طالباني.

وأعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، في تصريح لمراسلتنا، الخميس 14 سبتمبر/ أيلول الماضي، أن مجلس النواب العراقي صوت بالأغلبية على إقالة محافظ كركوك.

وأوضح جعفر، وهو نائب عن المكون التركماني، أن عدد الحاضرين في جلسة البرلمان بلغ مجموعهم 178 نائبا، صوت 175 منهم على إقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم، بغياب التحالف الكردستاني.

وبذلك فإن التصويت تم على الإقالة بغالبية الأصوات، كما نوه جعفر، إلى البرلمان أوكل مهام إدارة منصب المحافظ بالوكالة إلى معاونه.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، عن تسلمه، طلبا من مكتب رئيس مجلس الوزراء يطلب فيه التصويت على إقالة محافظ كركوك، نجم الدين كريم استنادا إلى المادة (7 / ثامنا /2) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل.

ويذكر أن مجلس مدينة كركوك، وفق في 29 أغسطس/آب الماضي، على مشاركة المحافظة في الاستفتاء الذي دعا إليه إقليم كردستان للانفصال عن العراق.

وصوت مجلس النواب العراقي، الثلاثاء 12 سبتمبر/ أيلول الماضي، على رفض استفتاء إقليم كردستان، وألزم رئيس الوزراء حيدر العبادي باتخاذ كافة التدابير التي تحفظ وحدة العراق.