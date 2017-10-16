المالكي يدعو القوات للحفاظ على أرواح المدنيين وممتلكاتهم في كركوك

دعا نائب الرئيس العراقي، نوري المالكي، في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، اليوم الإثنين، القوات الأمنية إلى الحفاظ على أرواح المدنيين وممتلكاتهم في محافظة كركوك، كما دعا المواطنين إلى العودة إلى منازلهم.

© REUTERS/ STRINGER بيان عاجل من وزارة الداخلية العراقية لأهالي كركوك

موسكو — سبوتنيك. وجاء في البيان: " ان الواجب الوطني في هذه المواقف الحساسة ، يستدعي من جميع الاطياف السياسية الوطنية بكل انتماءاتها الدينية والعرقية ، ان تقف صفاً واحداً من اجل حماية الوطن ومكتسبات العملية السياسية ، وان تتوحد الاصوات والارادات خلف بوصلة واحدة اسمها (العراق)".

وأضاف: "انني ادعو القوات الأمنية الى حفظ أرواح المدنيين وممتلكاتهم والتعامل مع المواقف بحكمة وصبر واناة ، وان تكون المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات".

وجاء في ختام البيان: "كما ادعو مواطني ضواحي كركوك وقصباتها من الكرد والعرب والتركمان الذين ألجأتهم طبيعة العمليات الى مغادرة منازلهم ، ادعوهم الى العودة لها ، وممارسة حياتهم الطبيعية ، والتعاون مع القوات الأمنية ، من اجل التنمية الشاملة لكركوك التي تحتاج اليوم اكثر من اي وقت مضى ، تعاون الجميع وتكاتفهم واخوتهم".