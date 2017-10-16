ترامب يكشف عن موقف أمريكا في اشتباكات "كركوك"

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين 16 أكتوبر/تشرين الأول، عن موقف الولايات المتحدة من الاشتباكات المندلعة في محافظة "كركوك" بين القوات العراقية والبشمركة.

© Sputnik. Nazek هذا هو الوضع الحالي في كركوك

وقال ترامب إن أمريكا لا تنحاز إلى أي طرف في الاشتباكات بين الأكراد وبغداد، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز" للأنباء.

وأشار ترامب في تصريحات للصحفيين إلى أن بلاده لا ترغب في أن تستمر الاشتباكات بين البشمركة والقوات العراقية.

ولكن أصر على أن بلاده لا تنحاز إلى طرف في النزاع حول المحافظة الاستراتيجية.

وقال ترامب:

"لا نحب حقيقة أن يتصارع الطرفان، لأننا لا نقف إلى أي جانب، كل ما نرغب في أن يتوقف الصراع فيما بينهما".