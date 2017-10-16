العاهل السعودي يوجه رسالة إلى العبادي بشأن اشتباكات "كركوك"

وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الاثنين 16 أكتوبر/تشرين الأول، رسالة إلى رئيس وزراء العراق، حيدر العبادي بشأن النزاع الدائر حول محافظة "كركوك".

© REUTERS/ Kevin Lamarque ترامب يكشف عن موقف أمريكا في اشتباكات "كركوك"

وأكد العاهل السعودي في مكالمة هاتفية للعبادي دعمه وحدة العراق، ورفضه نتائج استفتاء كردستان، بحسب بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.

كما أعلن رئيس وزراء العراق، أنه سيزور السعودية، الأسبوع المقبل.

وأكد العاهل السعودي، حسب البيان الذي نشره موقع "السومرية نيوز": "دعم المملكة لوحدة العراق ورفضها نتائج الاستفتاء الذي حصل في إقليم كردستان".

وأشار إلى أن

"المملكة العربية السعودية تتابع عن كثب تطورات الاوضاع في كركوك، خصوصا وأن العراق قد حقق انتصارات ملحوظة ضد الإرهاب".

وبين الملك سلمان "حرص المملكة العربية السعودية على إقامة افضل العلاقات مع العراق وتعزيز التعاون بين البلدين".

من جهته، وجه العبادي الشكر على "موقف المملكة الداعم للعراق"، مشيرا الى أن "ما قامت به الحكومة العراقية هو إعادة لنشر القوات العراقية في محافظة كركوك بعملية سريعة وسلسة لم تسفر عن وقوع أي ضحايا أو جرحى، وتم الانتشار بيسر إذ أن كركوك ينبغي أن تكون تحت سيطرة السلطة الاتحادية وفق الدستور".