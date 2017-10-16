تنفيذية منظمة التحرير الفلسطينية تعبر عن دعمها لنتائج اجتماع فتح وحماس

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعاً في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء اليوم الاثنين 16 أكتوبر/تشرين الأول، برئاسة الرئيس محمود عباس، توقفت فيه أمام النتائج التي توصل لها الاجتماع المشترك بين وفدي فتح وحماس في القاهرة برعاية جمهورية مصر العربية.

© AFP 2017/ MAHMUD HAMS موسكو ترحب بالاتفاق بين "فتح" و"حماس" لتجاوز الانقسام الداخلي الفلسطيني

وأكدت اللجنة التنفيذية في بيان وصل "سبوتنيك" نسخة منه: "دعمها لتلك النتائج وخاصة تمكين حكومة التوافق الوطني من ممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية وفق الجدول الزمني المحدد".

وأوضحت أن هذا كله "من أجل طي صفحة الانقسام واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني للتحضير لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية متزامنة مع انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني على أساس قانون انتخابات ديمقراطي وعصري يأخذ بقاعدة التمثيل النسبي الكامل".

وأشارت إلى أن هذا أيضا

"من أجل إرساء أساس متين لنظام سياسي ديمقراطي يحترم النظام العام وسيادة القانون والحريات العامة والديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية ويعلي شأن حق المواطن في الممارسة الديمقراطية يجمع ولا يفرق يوحد ولا يشتت في مرحلة التحرر الوطني التي يمر بها النضال الوطني الفلسطيني".

ودعت اللجنة التنفيذية الدول الشقيقة والصديقة لزيادة دعمها المادي لمسيرة المصالحة وإنهاء الانقسام عبر حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني باعتبارها الجهة الرسمية والشرعية.

وحذرت اللجنة التنفيذية في اجتماعها من التداعيات المترتبة على مصادقة الإدارة المدنية في الضفة الغربية وبتوجيهات من حكومة تل ابيب على عدد كبير من خطط البناء في مستوطنات الضفة والتي تشمل حوالي 3800 وحدة سكنية بعد الانتهاء من عيد العرش اليهودي.