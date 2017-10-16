انتصار جديد للمرأة السعودية بعد السماح لها بقيادة السيارة

يبدو أن عام 2017 هو عام المرأة السعودية، فبعدما حصلت على حق السماح بقيادة السيارة وتمكينها من استخراج رخصة خاصة، ها هي تحصل على حق جديد كانت محرومة منه لسنوات.

© AFP 2017/ MANDEL NGAN أخيرا وبأمر الملك سلمان...السعودية تسمح للمرأة بقيادة السيارة حيث أعلن المهندس صالح الجاسر مدير الخطوط السعودية، أن المملكة قررت تمكين الفتيات السعوديات من قيادة الطائرات.





وأكد جاسر على أنه تم خلال الأشهر التسعة الماضية استقطاب وتعيين أكثر من 1500 شاب وشابة في مجموعة الخطوط السعودية، بالتركيز على الوظائف التشغيلية.





وأشار احتفال الخطوط السعودية باختتام موسم الحج اليوم الإثنين، أن توظيف المرأة السعودية في قيادة الطائرة والملاحة الجوية والصيانة، سيكون مواكبًا للتطورات المجتمعية الجارية حاليًا.



