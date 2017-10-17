داعش يستغل انسحاب البيشمركة ويسيطر على مناطق في كركوك

تسلل عدد من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي إلى قضاء وقرى في محافظة كركوك شمالي بغداد.

© REUTERS/ STRINGER بيان عاجل من وزارة الداخلية العراقية لأهالي كركوك وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلاً عن مصادر أمنية ومحلية، اليوم الثلاثاء، أن عناصر "داعش" الإرهابي، استغلوا الأزمة الحالية بين الحكومة الاتحادية العراقية وقوات البيشمركة وسيطروا على هذه المناطق.





وذكر شهود عيان، أن عناصر "داعش" واستولوا على قضاء الدبس "نحو 25 كلم شمال قضاء الحويجة، غربي كركوك، بعد انسحاب البيشمركة أمام القوات الاتحادية في المحافظة.





وأضاف الشهود أن عناصر "داعش" الإرهابي، تسللوا إلى قضاء الدبس والقرى الواقع في أطراف الحويجة، واستولوا عليها بالكامل.





وذكروا أيضًا، أن "الدواعش" استغلوا غياب الأهالي ونزوحهم إلى مدينتي السليمانية وأربيل في إقليم كردستان.





وحسب مصدر أمني، أخبر "سبوتنيك"، أن عناصر "داعش" الإرهابي، تسللوا من القرى الواقعة تحت سيطرتهم في أطراف الحويجة، نحو المناطق المحررة منهم في محيط القضاء، والدبس.





وأعلنت القوات الاتحادية، أمس الاثنين، سيطرتها على كامل محافظة كركوك المتنازع عليها دستوريا مع إقليم كردستان، بعد انسحاب قوات البيشمركة الكردية، وإخلائها مواقعها دون اشتباكات أو قتال، عدا صدام مسلح حصل في قضاء الطوز خورماتو شمال محافظة صلاح الدين.