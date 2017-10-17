القوات العراقية تسيطر على حقلي باي حسن وأفانا النفطيين بعد انسحاب البيشمركة

© AFP 2017/ AHMAD AL-RUBAYE القوات العراقية تدخل مبنى محافظة كركوك

وتقدمت القوات العراقية في منطقة ديبيس الغنية بالنفط، حيث تتنازع حكومة بغداد المركزية مع حكومة أربيل على تبعية المنطقة.





وكانت تقارير إعلامية قد أفادت، أمس الاثنين، بوقف العمليات العسكرية في حقلي باي حسن وأفانا، وأن خسارة الإنتاج بلغت نحو 350 ألف برميل في اليوم، حسبما ذكرت "RT".





وأكدت مصادر أمنية لوكالة "رويترز" أن السيطرة تمت بعد انسحاب عناصر قوات البيشمركة من الحقلين النفطيين.