الجيش العراقي يسيطر على بعشيقة شمالي البلاد

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلاً عن مصدر أمني، اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر/تشرين الأول، بأن الجيش العراقي دخل منطقة أخرى متنازع عليها مع إقليم كردستان، في شمال البلاد.

© REUTERS/ Thaier Al-Sudani الجيش العراقي يسقط طائرة تابعة للبشمركة جنوب شرق الموصل

وحسب المصدر، الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن قطاعات الفرقة 16 من الجيش العراقي، دخلت ناحية بعشيقة ذات الغالبية الإيزيدية، شمال شرق الموصل، مركز نينوى، شمال بغداد، لفرض سيطرتها عليها.

وقبل بعشيقة، من المناطق المتنازع عليها دستوريا بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، سيطرت قوات الحشد الشعبي على مركز قضاء سنجار التابع أيضا للمكون الإيزيدي، في غرب الموصل، مع انسحاب قوات البيشمركة.