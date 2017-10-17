وزارة النفط العراقية: جميع حقول نفط كركوك تحت سيطرة القوات الأمنية

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، أن جميع حقول نفط كركوك أصبحت تحت سلطة الحكومة الاتحادية في العراق.

وقال جهاد، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر/تشرين الأول: "جميع حقول نفط كركوك تحت سيطرة القوات الأمنية، جميعها انضمت إلى سلطة وزارة النفط".

وأوضح الناطق الرسمي أنه "بالأمس الذين كانوا يديرون هذه المحطات كانوا تابعين للإقليم، أغلقوا المحطات وغادرها الفنيون ومن كان يقوم بحمايتها، مضيفاً أن القوات الأمنية العراقية دخلتها اليوم، وبالتالي ستقوم الفرق الفنية والهندسية التابعة لوزارة النفط، شركة نفط الشمال، بإدارة هذه المحطة".

وكانت شركة نفط الشمال في محافظة كركوك قالت، أمس الاثنين، إنها تلقت أوامر من السلطات الكردية لوقف الإنتاج في كركوك لدواع أمنية، فيما قالت حكومة إقليم كردستان العراق، إن النفط ما زال يتدفق عبر خط أنابيب التصدير، نافية أن تكون اتخذت أي خطوات لوقف التدفق.