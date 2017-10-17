"قسد" تعلن السيطرة الكاملة على مدينة الرقة

© AFP 2017/ Delil Souleiman "قسد": حررنا 85% من الرقة وسنعلن تحريرها بالكامل خلال أيام

وقالت القوات في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، "بعد أن حررت قوات سوريا الديمقراطية المشفى الوطني في الرقة قامت بإنزال آخر أعلام إرهابيي داعش والذي كان مرفوعا فوق برج البريد وسط المدينة".كما أعلنت القوات عن قتل 22 جندياً أجنبياً خلال اشتباكات مستمرة منذ مساء أمس وحتى الآن في محيط المشفى الوطني والملعب البلدي وسط مدينة الرقة، كجزء من المرحلة الأخيرة من حملة تحرير مدينة الرقة باسم "معركة الشهيد عدنان أبو أمجد".