سيناتور روسي يكشف مصير العسكريين الروس في مناطق خفض التصعيد

أعلن الرئيس السابق للجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، فيكتور أوزيروف، أنه بعد الانتهاء من المرحلة النشطة لعملية محاربة الإرهاب في سوريا، فإن العسكريين الروس عدا عن قاعدة طرطوس وحميميم يستطيعون البقاء لفترة معينة في مناطق خفض التصعيد بسوريا، في حال طلبت القيادة السورية ذلك.