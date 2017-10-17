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14:11 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
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    الجيش السوري

    بالفيديو...الجيش السوري يسيطر على مواقع مهمة شرق حماة

    © Sputnik. Morad Saeed
    العالم العربي
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    تمكنت وحدات الجيش السوري من توسيع نطاق سيطرتها في ريف حماة الشرقي المرتبط بريف حمص، حيث أمنت كامل ريفي السلمية وحماة الشرقيين.

    فريق لإزالة الألغام التابع للقوات العسكرية الروسية في تدمر، سوريا
    © Sputnik. Ministry of defence of the Russian Federation
    بالصور والفيديو... الجيش السوري يزيل ألغام الإرهابيين في قرى ريف السلمية
    وسيطر الجيش السوري على (جبال التناهج، وخربة التناهج، ووادي العَزيب، والبحوث العلمية، وسدّ السيب، وقریة السیب، والروضة، وحرمالا، وعبد الأمير، وجب عيد، والجروح حسو الرميل، وأم غزال، وأودية الزاروب الشرقي) ليصبح أيضا طريق السلمية — أثريا الاستراتيجي آمناً بشكل كلي.

    وقال مصدر ميداني لمراسل "سبوتنيك"، إن عملية توسيع الطوق نجحت في كسب مساحات جغرافية هامة وأدت في نهاية المطاف لتحقيق غاياتها في إبعاد تنظيم "داعش" عن كامل ريف حماة الشرقي، إضافة لجعل الطريق الحيوي الذي يربط السلمية بأثريا آمناً وخالية من المسلحين باعتباره موقع هام يضم معسكرات تدريب لتنظيم "داعش" في سوريا وكان منطلق لكافة الهجمات التي تطال طريق السلمية — أثريا — خناصر.

    وأضاف المصدر أن القوات البرية تعمل على أكثر من محور بعد أن استأنفت العمليات العسكرية ووصلت إلى ما بعد الشيخ هلال بـ 30 كم أي بين ريفي الرقة والسلمية الشرقي، وقد كسبت جبال أثريا بالكامل وهي مواقع استراتيجية حاكمة للطريق، وما يجري حالياً هو تأمين المنطقة هندسياً نظراً لوجود المغر والخنادق تحت الأرض.

    وكان الجيش السوري قد ضبط كمية كبيرة من الذخائر والعبوات الناسفة خلال عملية تمشيط البلدات التي سيطر عليها أخيرا.

    انظر أيضا:

    بالفيديو...القوات السورية نجحت في تخليص ريف السلمية من "داعش"
    الجيش السوري يستعيد سيطرته الكاملة على ريف السلمية الشرقي
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    الكلمات الدلالية:
    أمان, طريق, تحرير, تنظيم داعش, الجيش السوري, السلمية
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