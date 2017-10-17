"سبوتنيك" تكشف وضع مدينة الرقة بعد دخول "قسد"

أعلن المتحدث الرسمي باسم "قوات سوريا الديمقراطية"، مصطفى بالي، لوكالة "سبوتنيك" أن مدينة الرقة لم تتحرر بالكامل بعد، حيث أفاد بوجود عناصر تنظيم "داعش" في العديد من الأحياء التي سيتم تنظيفها قريبا.