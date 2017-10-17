"طيران الخليج" البحرينية تنظم رحلة تعريفية لممثلي الإعلام السياحي الروسي

نظمت شركة "طيران الخليج" البحرينية، بالتعاون مع فندق "فورسيزونز خليج البحرين"، رحلة تعريفية لاستكشاف البحرين لعدد من ممثلي الإعلام في مجال السفر والحياة في روسيا، بحسب صحيفة "الأيام" البحرينية، اليوم الثلاثاء.

© Sputnik. Michail Mokrushin البحرين مهتمة في شراء أنظمة الدفاع الجوي والمدرعات الروسية

القاهرة-سبوتنيك. وتمكن ممثلو الإعلام السياحي الروسي، خلال الزيارة، من الاستمتاع بالخدمات والمنتجات، التي تقدمها "طيران الخليج" في الجو وعلى الأرض، بما في ذلك قاعة "الصقر الذهبي" في مطار البحرين الدولي.

وزار الإعلاميون الروس عددا من المعالم المحلية الشهيرة، والإقامة في فندق "فورسيزونز خليج البحرين"، المتميز بالرفاهية وبمطاعمه الحاصلة على نجوم "ميشلين" للفنون المطبخية.

كانت الناقلة الوطنية البحرينية أعلنت، أخيرا، عن زيادة عدد رحلاتها إلى العاصمة الروسية موسكو من 4 رحلات أسبوعية، إلى رحلات يومية، حيث سيبدأ العمل بجدولة الرحلات الجديدة في آخر أسبوع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وتتزامن هذه الزيادة مع الذكرى الثالثة لبدء تسيير رحلات "طيران الخليج" المباشرة من وإلى مطار "دوموديدوفو" الدولي في ضواحي العاصمة الروسية.