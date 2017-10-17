"طيران الخليج" البحرينية تنظم رحلة تعريفية لممثلي الإعلام السياحي الروسي

وزار الإعلاميون الروس عددا من المعالم المحلية الشهيرة، والإقامة في فندق "فورسيزونز خليج البحرين"، المتميز بالرفاهية وبمطاعمه الحاصلة على نجوم "ميشلين" للفنون المطبخية.
كانت الناقلة الوطنية البحرينية أعلنت، أخيرا، عن زيادة عدد رحلاتها إلى العاصمة الروسية موسكو من 4 رحلات أسبوعية، إلى رحلات يومية، حيث سيبدأ العمل بجدولة الرحلات الجديدة في آخر أسبوع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
وتتزامن هذه الزيادة مع الذكرى الثالثة لبدء تسيير رحلات "طيران الخليج" المباشرة من وإلى مطار "دوموديدوفو" الدولي في ضواحي العاصمة الروسية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)