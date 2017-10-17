عضو اللجنة العليا لاستفتاء كردستان يرجح تأجيل الانتخابات الرئاسية في الإقليم

رجح عضو اللجنة العليا للاستفتاء في إقليم كردستان، عبد الله ورتي، في تصريح خاص إلى مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر/تشرين الأول، تأجيل الانتخابات الرئاسية في الإقليم.

وقال ورتي:

أرجح على الأكثر أن تتأجل الانتخابات الرئاسية في إقليم كردستان، بسبب الأزمة الحالية.

وأضاف ورتي: "حتى الآن قرار التأجيل بيد برلمان الإقليم، لكنه لم يعقد جلسته للقرار النهائي حول الموضوع".

وفقد إقليم كردستان سيطرته على المناطق المتنازع عليها التي كانت تسيطر عليها قوات البيشمركة التي انسحبت تجنبا للاشتباكات وإراقة الدماء، أمام تقدم القوات الاتحادية، في كركوك، وسنجار وبعشيقة، شمالي البلاد.

وأجرى إقليم كردستان استفتاء استقلاله، في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، في المناطق المتنازع عليها دستوريا مع الحكومة الاتحادية في بغداد التي رفضت الاستفتاء واعتبرته مخالفا للدستور وردت بالتحرك لأخذ هذه المناطق من سيطرة البيشمركة.

وفي وقت سابق، حدد الإقليم انتخاباته الرئاسية والبرلمانية، مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، ولم يتقدم سوى مرشح واحد لمنافسة رئيس الإقليم الحالي مسعود بارزاني على المنصب.