بالصور...الحشد الشعبي ينتشر في سنجار

وثقت "سبوتنيك" بالصور، اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر/تشرين الأول، انتشار قوات الحشد الشعبي، في قضاء سنجار الإيزيدي، المتنازع عليه بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان، في غرب الموصل، شمال بغداد.

وتظهر الصور انتشار قوات الحشد الشعبي مع المتطوعين المقاتلين الإيزيديين في سنجار، بعد اتفاق لانسحاب البيشمركة دون قتال وإراقة للدماء نحو الخلف من المنطقة كي تبسط عليها الحكومة الاتحادية سيطرتها.

© Sputnik. Nazek mohamed الحشد الشعبي ينتشر في سنجار

ويسكن قضاء سنجار، غرب الموصل، مركز نينوى، شمالي البلاد، غالبية من المكون الإيزيدي الذين شهدوا إبادة مروعة نفذها بهم تنظيم "داعش" الإرهابي، في مطلع أغسطس/آب 2014 بقيامه قتل الرجال والشباب، واختطف 5 آلاف شخص أغلبهم من الأطفال، والنساء والفتيات سبايا وجاريات للاستعباد الجنسي.