"أنصار الله" يرفضون الاتهامات الأمريكية لإيران بتزويد اليمن بصواريخ بالستية

وصفت وزارة الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء، التابعة لـ"أنصار الله"، اتهامات الولايات المتحدة لإيران بتزويد اليمن بصواريخ باليستية، بأنها تزييف للحقائق وتضليل للرأي العام الدولي.

صنعاء — سبوتنيك . واعتبرت وزارة خارجية صنعاء في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله" مساء الجمعة، اتهامات المندوب الدائم لأمريكا لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، والترويج بأن إيران تقوم بتزويد مسلحي "أنصار الله" بصواريخ بالستية تم استخدامها في استهداف "السعودية والإمارات"، أنها تعيد الى الأذهان ما قام به كولن باول وزير الخارجية الأمريكي من مسرحية أمام مجلس الأمن في فبراير 2003 بالادعاء بوجود أسلحة دمار شامل في العراق"

وأضاف البيان:"لا حاجة لواشنطن للبحث عن حرب بالوكالة في اليمن، فواشنطن ومن ورائها دول العدوان تفرض منذ 26 مارس 2015 حصارا شاملا على كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية اليمنية وتمنع وتعرقل وصول المساعدات الغذائية والدوائية والوقود".

مشيراً إلى أن "الأساطيل البحرية الأمريكية والبريطانية تفرض سيطرتها على المياه الإقليمية اليمنية والمياه الإقليمية للدول الخليجية، فكيف يمكن وصول صواريخ بالحجم الذي عرضته المندوبة الأمريكية؟".

ودعا البيان الإدارة الأمريكية إلى الكف عن الترويج لما وصفها بالادعاءات، وأن تتحمل مسؤوليتها كعضو دائم في مجلس الأمن لتنفيذ مقاصد ميثاق الأمم المتحدة والعمل على تحقيق السلم والأمن الدوليين وحماية الشعوب من غطرسة الدول المستقوية بالمال وذات النزعة الاستعمارية والتدميرية، وأن ما وصفه بالعدوان على اليمن خير مثال على ذلك