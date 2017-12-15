"أنصار الله" يرفضون الاتهامات الأمريكية لإيران بتزويد اليمن بصواريخ بالستية

وأضاف البيان:"لا حاجة لواشنطن للبحث عن حرب بالوكالة في اليمن، فواشنطن ومن ورائها دول العدوان تفرض منذ 26 مارس 2015 حصارا شاملا على كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية اليمنية وتمنع وتعرقل وصول المساعدات الغذائية والدوائية والوقود".
مشيراً إلى أن "الأساطيل البحرية الأمريكية والبريطانية تفرض سيطرتها على المياه الإقليمية اليمنية والمياه الإقليمية للدول الخليجية، فكيف يمكن وصول صواريخ بالحجم الذي عرضته المندوبة الأمريكية؟".
ودعا البيان الإدارة الأمريكية إلى الكف عن الترويج لما وصفها بالادعاءات، وأن تتحمل مسؤوليتها كعضو دائم في مجلس الأمن لتنفيذ مقاصد ميثاق الأمم المتحدة والعمل على تحقيق السلم والأمن الدوليين وحماية الشعوب من غطرسة الدول المستقوية بالمال وذات النزعة الاستعمارية والتدميرية، وأن ما وصفه بالعدوان على اليمن خير مثال على ذلك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)