تسجيل
17:17 16 ديسمبر/ كانون الأول 2017
مباشر
    بحث
    قاذف صاروخي تابع للجان المقاومة الشعبية اليمنية

    "أنصار الله" يرفضون الاتهامات الأمريكية لإيران بتزويد اليمن بصواريخ بالستية

    © AFP 2017/ Abdullah Al-Qadry
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    وصفت وزارة الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء، التابعة لـ"أنصار الله"، اتهامات الولايات المتحدة لإيران بتزويد اليمن بصواريخ باليستية، بأنها تزييف للحقائق وتضليل للرأي العام الدولي.

    محمد جواد ظريف
    © Sputnik. Vetalei Bilousov
    ظريف: سنطعن على أدلة أمريكا بشأن توريد أسلحة إلى "أنصار الله"
    صنعاء — سبوتنيك. واعتبرت وزارة خارجية صنعاء في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله" مساء الجمعة، اتهامات المندوب الدائم لأمريكا لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، والترويج بأن إيران تقوم بتزويد مسلحي "أنصار الله" بصواريخ بالستية تم استخدامها في استهداف "السعودية والإمارات"، أنها تعيد الى الأذهان ما قام به كولن باول وزير الخارجية الأمريكي من مسرحية أمام مجلس الأمن في فبراير 2003 بالادعاء بوجود أسلحة دمار شامل في العراق"

    وأضاف البيان:"لا حاجة لواشنطن للبحث عن حرب بالوكالة في اليمن، فواشنطن ومن ورائها دول العدوان تفرض منذ 26 مارس 2015 حصارا شاملا على كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية اليمنية وتمنع وتعرقل وصول المساعدات الغذائية والدوائية والوقود".

    مشيراً إلى أن "الأساطيل البحرية الأمريكية والبريطانية تفرض سيطرتها على المياه الإقليمية اليمنية والمياه الإقليمية للدول الخليجية، فكيف يمكن وصول صواريخ بالحجم الذي عرضته المندوبة الأمريكية؟".

    ودعا البيان الإدارة الأمريكية إلى الكف عن الترويج لما وصفها بالادعاءات، وأن تتحمل مسؤوليتها كعضو دائم في مجلس الأمن لتنفيذ مقاصد ميثاق الأمم المتحدة والعمل على تحقيق السلم والأمن الدوليين وحماية الشعوب من غطرسة الدول المستقوية بالمال وذات النزعة الاستعمارية والتدميرية، وأن ما وصفه بالعدوان على اليمن خير مثال على ذلك

    انظر أيضا:

    "أنصار الله": لو حصلنا على صواريخ إيرانية لكانت للدفاع الجوي
    اليمن... "أنصار الله" يكثفون قصفهم على نجران وجيزان في السعودية
    اليمن..."أنصار الله" يلحقون المدرعة "كايمان" السعودية بـ"أبرامز" (صور)
    بعد صواريخ "أنصار الله"...بن زايد يضع شرطين للحل السياسي في اليمن
    الكلمات الدلالية:
    أنصار الله ترد على الاتهامات الأمريكية, أخبار الحرب في اليمن, أنصار الله, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    عارضات أزياء خلال تقديم مجموعة من تصميم Ali Xeeshan في أسبوع الموضة Pantene Hum Bridal Couture Week في لاهوري، باكستان
    صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    انتصار سوريا وروسيا على داعش
    هذه نتيجة تحالف عسكري حقيقي ضد الإرهاب
    محطة الضبعة النووية
    محطة "الضبعة" المصرية - مشروع القرن في العالم العربي

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك