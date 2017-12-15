دمشق: على دي ميستورا التحلي بالنزاهة والموضوعية للوصول إلى وضع حد للأزمة الراهنة

أدانت سوريا اليوم تصريحات كل من المبعوث الدولي ستافان دي ميستورا ووزارة الخارجية الفرنسية التي تتهم دمشق بالمسؤولية عن عدم إحراز تقدم في جولة جنيف الأخيرة.

أعلن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين، أن سوريا تدين تلك الادعاءات الصادرة عن المبعوث دي ميستورا، والخارجية الفرنسية، والتي تتهم سوريا بالمسؤولية عن عدم إحراز تقدم في الجولة الأخيرة من محادثات جنيف.

وقال المصدر بحسب ما ذكرته الوكالة الرسمية السورية للأنباء "سانا"، إن هذه الإدعاءات تبين بوضوح استمرار جوقة المعادين لسوريا في حملات التضليل والكذب التي اعتادوا عليها منذ بدء العدوان والذي كان ثمنه الكثير من دماء السوريين".

وأشار المصدر السوري إلى أنه على الجميع أن يدرك أن عملية جنيف هي حوار سوري سوري وبقيادة سورية، مشيرا إلى أنه على المبعوث الخاص إدراك ذلك تماما وأن يسعى إلى إزالة العراقيل التي تضعها الدول والجهات المشغلة للأطراف الأخرى في جنيف والتحلي بالنزاهة والموضوعية وذلك من أجل الوصول إلى نتائج تضع حدا للأزمة الراهنة.

وقال المصدر: إن سوريا تعاطت دائما بكل إيجابية مع كل الجهود الصادقة للخروج من الأزمة الراهنة وانخرط وفد الجمهورية العربية السورية بشكل جدي في جلسات هذه الجولة وكان يحدوه الأمل بأن تكون هذه الجولة منطلقا للوصول إلى نتائج إيجابية إلا أن بيان الرياض والمواقف المسبقة التي تضمنها كذب كل التوقعات وتمت صياغته لهدف واحد ووحيد وهو التعطيل وإفشال هذه الجولة.