حقيقة تعيين "MBC" رئيس جديد لها بعد احتجاز الوليد الإبراهيمي

نفت مجموعة قنوات "MBC" السعودية، الخبر المتداول منذ الأربعاء، 13 ديسمبر/كانون الأول، والمتعلق بتعيين رئيس جديد لمجلس إدارتها.

وقالت "MBC" في بيان، شاركته عبر حسابها الرسمي على "تويتر": " نفى مصدر مسؤول في "مجموعة MBC" الخبر الذي تم تداوله، بدءا من مساء الأربعاء 13 ديسمبر الحالي، في بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل وغيرها، حول تعيين رئيس جديد لمجلس إدارة المجموعة.

"مجموعة MBC" تنفي الخبر المتداول حول تعيين رئيس جديد لمجلس إدارتها



دبي، في 16 ديسمبر 2017 — نفى مصدر مسؤول في "مجموعة MBC" الخبر الذي تم تداوله، بدءً من مساء الأربعاء 13 ديسمبر الحالي، في بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل وغيرها، حول تعيين رئيس جديد لمجلس إدارة المجموعة.

— انتهى- pic.twitter.com/LyM5Mcovjo — MBC GROUP PR (@MBCPRTweets) December 15, 2017

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وكانت بعض تقارير محلية سعودية، ذكرت أن "MBC"، عينت الأمير بدر بن عبد الله بن محمد آل سعود رئيسا لها.

وذكرت صحيفة "المدينة" السعودية، أمس، الخميس 14 ديسمبر، أنه تم تعيين الأمير بدر بن عبد الله بن محمد آل سعود، الذي كان شغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للأبحاث والتسويق، منذ نهاية العام 2015، مؤكدة أن قرار التعيين يأتي إثر احتجاز مالك المجموعة، ورئيس مجلس إدارتها "وليد الإبراهيمي" بسبب تهم فساد تلاحقه في السعودية.