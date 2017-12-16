"أنصار الله" تستهدف قيادة الجيش السعودي في جيزان بصاروخ باليستي

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيون"، اليوم السبت 16 ديسمبر/كانون الأول، إطلاق صاروخ باليستي على مركز قيادة للجيش السعودي في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

صنعاء — سبوتنيك. وقالت وسائل إعلام تابعة للجماعة إن وحدة الصواريخ أطلقت فجر السبت 16 ديسمبر/ كانون الأول، بصاروخ قاهر أم —2 الباليستي "مداه 400 كيلو متر" المطور محلياً عن منظومة سام 2 الروسي الصنع للدفاع الجوي، مركز القيادة والسيطرة للجيش السعودي في جيزان، ووفقاً لتلك الوسائل، فقد أصاب الصاروخ هدفه.

في سياق متصل، اعتبر المتحدث باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين"، محمد عبد السلام، اتهامات الولايات المتحدة لإيران بتزويد الجماعة بالصواريخ الباليستية، أكذوبة تؤكد بأن الحرب على اليمن أمريكية.

وقال عبد السلام، في تغريدة على تويتر، اليوم السبت 16 ديسمبر/كانون الأول، "إن الحرب على اليمن أمريكية في الأساس، وواشنطن في خيبة من أمرها جراء فشل عملائها وحلفائها".

وأضاف عبد السلام، أن واشنطن في حالة هروب من تداعيات قرار ترمب بشأن القدس إلى اختلاق أكاذيب درج عليها الأمريكيون دون أن يبرعوا في واحدة منها.