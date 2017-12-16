© REUTERS/ ALAA AL-MARJANI وزير النفط العراقي يبحث مع نائب رئيس الحشد الشعبي آلية حماية آبار ومنشآت النفط في كركوك

وقال الوزير "العراق يعتزم نقل النفط إلى دول مجاورة".

كما ذكر الوزير أن "العراق يعتزم بناء شبكة خطوط أنابيب لنقل منتجات نفطية لجميع أنحاء البلد".

وأصدر الوزير، جبار علي اللعيبي، بيانا نشرته "رويترز" قال فيه أنه "وجه في وقت سابق بتشكيل لجنة رفيعة المستوى برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج من أجل وضع دراسة متكاملة لإنشاء منظومة متكاملة لخطوط أنابيب لنقل المشتقات النفطية الذي يربط المحافظات والمدن العراقية في الشمال والوسط والجنوب بمنظومة متكاملة من خطوط نقل المشتقات النفطية، على أن تقدم هذه اللجنة التوصيات والمقترحات نهاية الشهر الجاري"، مشيرا إلى أن "الوزارة ستدرس تنفيذ هذا المشروع الحيوي الاستراتيجي عن طريق الاستثمار أو غيره".

وأضاف اللعيبي أن "العراق أصبح بحاجة ماسة إلى منظومة أنابيب متكاملة لنقل المشتقات النفطية، فضلا عن وجود خزانات ومحطات ضخ في المدن الرئيسية تغطي احتياجات البلاد بدلا من عمليات النقل بالصهاريج التي تشكل عبئا ماليا إضافيا، فضلا عن المخاطر والمشاكل الأخرى التي تتسبب بها".

وأشار اللعيبي إلى أن "عمليات التخريب المتكررة التي أصابت البنية التحتية لشبكات نقل النفط الخام وأنابيب الصادرات النفطية وعدد من أنابيب نقل المنتجات النفطية من قبل العصابات الإرهابية فضلا عن تقادم الأنابيب قد اثر كثيرا على أنشطة الوزارة في هذا المجال".

وكشف اللعيبي أن "الوزارة بصدد إنشاء عدد من خطوط الأنابيب تصل بالنفط الخام والمشتقات النفطية إلى الحدود مع دول الجوار".