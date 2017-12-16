الحريري يهنئ اللبنانيين

وكانت الحكومة اللبنانية، وافقت على عرض لنيل حقوق التنقيب والإنتاج قدمه كونسورتيوم من 3 شكرات عالمية هي "توتال الفرنسية" و"إيني الإيطالية" و"نوفاتك الروسية".
وقال وزير الطاقة والمياه، سيزار أبي خليل، إنه بناء على العرض فإن الدولة ستحصل على ما يقدر بنحو 56 إلى 71% من إيرادات الرقعة البحرية رقم أربعة و55 إلى 63% من الرقعة رقم تسعة، وقال إن بإمكان الكونسورتيوم حفر خمس آبار في كل رقعة.
مبروك للبنان، مبروك للبنانيين. #لبنان_بلد_نفطي #لبنان pic.twitter.com/3DmysODvEZ— Saad Hariri (@saadhariri) December 15, 2017
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