الحريري يهنئ اللبنانيين

زفّ رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أمس الجمعة، بشرى سارة للبنانيين.

© Sputnik. Igor Zarembo لبنان: شركات روسية وأمريكية وعربية للتنقيب عن النفط

ونشر الحريري، مقطع فيديو، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بارك فيه للشعب اللبناني: قائلا: "لبنان بلد نفطي".

وكانت الحكومة اللبنانية، وافقت على عرض لنيل حقوق التنقيب والإنتاج قدمه كونسورتيوم من 3 شكرات عالمية هي "توتال الفرنسية" و"إيني الإيطالية" و"نوفاتك الروسية".

وقال وزير الطاقة والمياه، سيزار أبي خليل، إنه بناء على العرض فإن الدولة ستحصل على ما يقدر بنحو 56 إلى 71% من إيرادات الرقعة البحرية رقم أربعة و55 إلى 63% من الرقعة رقم تسعة، وقال إن بإمكان الكونسورتيوم حفر خمس آبار في كل رقعة.

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