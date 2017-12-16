بالفيديو.. مقاتلات "التحالف العربي" تدمر ورش تصنيع "الصواريخ الباليستية" بصعدة

أظهر فيديو مصور لحظة تدمير قوات "التحالف العربي" بقيادة المملكة العربية السعودية لورشة تصنيع وتعديل لصواريخ أرض أرض و الصواريخ الباليستية في مدينة صعدة اليمنية.

الفيديو الذي نشرته قناة "الإخبارية" على مدونتها الخاصة على "تويتر"، يظهر لحظة تدمير الورشة و اصابتها اصابة مباشرة.

و أكدت مصادر عسكرية تابعة لقوات التحالف العربي فشل جماعة "أنصار الله" "الحوثيين" في إطلاق صاروخ من صحراء مديرية ميدي شمال شرق محافظة حجة، صوب الأراضي السعودية.

ليسقط الصاروخ في منطقة صحراوية في المديرية دون وقوع أي أضرار مادية أو بشرية، بحسب ما ذكره موقع "عاجل".