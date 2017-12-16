بالفيديو.. مقاتلات "التحالف العربي" تدمر ورش تصنيع "الصواريخ الباليستية" بصعدة

الفيديو الذي نشرته قناة "الإخبارية" على مدونتها الخاصة على "تويتر"، يظهر لحظة تدمير الورشة و اصابتها اصابة مباشرة.
فيديو | #قوات_التحالف تدمر ورش تصنيع وتعديل صواريخ أرض أرض والصواريخ الباليستية في #صعدة. #الإخبارية #اليمن pic.twitter.com/DOwEdrBEqI— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 15, 2017
و أكدت مصادر عسكرية تابعة لقوات التحالف العربي فشل جماعة "أنصار الله" "الحوثيين" في إطلاق صاروخ من صحراء مديرية ميدي شمال شرق محافظة حجة، صوب الأراضي السعودية.
ليسقط الصاروخ في منطقة صحراوية في المديرية دون وقوع أي أضرار مادية أو بشرية، بحسب ما ذكره موقع "عاجل".
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