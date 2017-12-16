مصر: بدء ضخ الغاز بحقل ظهر بمعدل 350 مليون قدم مكعب يوميا

أعلنت وزارة البترول المصرية، بدء ضخ الغاز الطبيعي من الآبار البحرية بحقل ظهر إلى المحطة البرية الجديدة بمنطقة الجميل بمدينة بورسعيد لمعالجته وضخه في الشبكة القومية للغازات بمعدل إنتاج مبدئي 350 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.

وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في بيان،إنه مع اكتمال المرحلة الأولى من هذا المشروع والمخطط لها في يونيو 2018 سيصل الإنتاج تدريجيًا إلى أكثر من مليار قدم مكعب غاز يوميًا، وهو ما سيسهم إيجابيًا في تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأضاف الوزير أنه فور الانتهاء من تلك المرحلة سيتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، وأنه من المخطط الانتهاء من تلك المرحلة في نهاية 2019 ليصل الإنتاج باكتمال كافة مراحل المشروع إلى 2.7 مليار قدم مكعب غاز يوميًا.

وأوضح أن هذا الحدث يُمثل علامة فارقة في تاريخ صناعة الغاز العالمية بصفة عامة وصناعة الغاز المصرية بصفة خاصة، وذلك بعد نجاح وضع باكورة إنتاج حقل ظهر على خريطة الإنتاج في وقت قياسى غير مسبوق مقارنة بالاكتشافات الغازية الكبرى المماثلة في دول العالم.

واكتشفت شركة إيني الإيطالية الحقل في عام 2015 وتشير تقديرات إلى انه يحوي 30 تريليون قدم مكعب من الغاز.

وتسعى مصر إلى الإسراع بخطا الإنتاج من الحقول المكتشفة حديثا على أمل وقف الوردات بحلول عام 2019 وتحقيق الاكتفاء الذاتي.