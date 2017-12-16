أول تعليق للسعودية على تراجع الحريري عن استقالته (فيديو)

ورداً على سؤال لقناة "فرانس 24" التلفزيونية، حول رجوع الحريري إلى رئاسة الحكومة اللبنانية، وقبوله بالعودة والعمل مع حزب الله، وكيف يمكن له القبول بذلك، قال الجبير، إن "الحريري عاد إلى لبنان من أجل تقديم الاستقالة بشكل رسمي، ولكن رئيس المجلس النيابي نبيه بري قال إنه سيستمع إليه وإن لبنان سيكون حيادياً في شأن ما يحدث في العالم العربي وإنه سيُـعطى الهامش السياسي للعمل".
وعما إذا كان هذا يحصل بالفعل، قال: "هذا الأمر قبل 10 أيام، لننتظر ونرى، ونحن دعمنا ذلك وسنشهد إن قام كل من حزب الله وعون بإعطاء الهامش السياسي لسعد الحريري من أجل تطبيق أجندته السياسية".
وعما إذا كان هذا إخفاقاً للسعودية؟، قال الجبير: "كلا. نحن نريد لبنان مزدهراً ومستقراً". وأضاف: "لو لم يكن لبنان موجوداً لكان ينبغي ابتكاره واختراعه، فهناك أكثر من 16 أو 17 ملّة يعيشون فيه بتجانس وتناغم وهذا نموذج، وإن لم يكن هناك تجانس وتناغم مع كل هذه الطوائف سنخسر كل الأقليات وسنخسر هذه الثروة لثقافتنا".
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