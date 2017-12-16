دير الزور: عودة الاتصالات الأرضية والخلوية في المناطق التي أمنها الجيش السوري

أكد محافظة مدينة دير الزور السورية محمد ابراهيم سمرة، عودة جميع الاتصالات الأرضية والخلوية في المناطق التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار في تلك المحافظة.

© Sputnik. Press Service of the President of Syria بالفيديو...هذا ما أرسله سكان اللاذقية إلى مدينة دير الزور وحلب

وذلك وفقا لما ذكرته الوكالة السورية الرسمية للأنباء " سانا ".

وتعتبر عودة الاتصالات للعمل من جديد خطوة جديدة على طريق عودة الخدمات وإعادة الحياة إلى طبيعتها في هذه المناطق.

وذكر مدير فرع الشركة السورية للاتصالات بدير الزور المهندس رمضان الضللي أن "ورشات الشركة بدأت بالعمل فور إعلان الجيش العربي السوري استعادة ارياف دير الزور وتمكنت من إعادة تشغيل الاتصالات الأرضية والخلوية إلى كامل ريف المحافظة".

وبين الضللي أنه "تم تشغيل 500 خط هاتفي أرضي في البوكمال و500 خط في الميادين و500 خط في ريف دير الزور الغربي ويتم العمل على توسعة وزيادة الخطوط الهاتفية حسب الحاجة".

وتشهد مدينة دير الزور وريفها عودة للحياة الطبيعية بكل قطاعاتها وذلك بعد أن تمكن الجيش العربي السوري من تخليص المدينة من إرهابيي "داعش" كما تسعى الحكومة لإعادة تأهيل ما خربه الإرهاب وتقديم كل ما يلزم لأهالي دير الزور في مختلف القطاعات الخدمية.

يشار إلى أن الجيش العربي السوري أعلن في الخامس من أيلول/ سبتمبر الماضي، أنه وبدعم عسكري جوي روسي، فك طوق الحصار عن دير الزور المحاصرة من قبل "داعش" الإرهابي منذ ثلاث سنوات.

وأكد مصدر عسكري سوري وقتها، لوكالة "سبوتنيك"، أن الجيش السوري حرر كامل مدينة دير الزور الواقعة في شمال شرقي سوريا، بعد القضاء على آخر فلول "داعش" فيها، وبدأ المهندسون العسكريون بعملية إزالة الألغام.

وجاء تحرير دير الزور في سياق حرب يخوضها الجيش السوري، منذ آذار/ مارس عام 2011، ضد جماعات إرهابية مسلحة.