السيسي ووزيرة الدفاع الفرنسية يبحثان تعزيز التعاون العسكري

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت 16 ديسمبر/ كانون الأول، إن بلاده تتطلع لتطوير التعاون مع فرنسا خلال الفترة المقبلة.

The Egyptian presidency الرئاسة المصرية: السيسي يوجه بسرعة بدء الخطوات التنفيذية لمحطة الضبعة النووية

وأعرب السيسي، خلال لقائه مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي في القاهرة، عن تطلع مصر لتطوير التعاون مع فرنسا خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على "أهمية الاستمرار في التنسيق والتشاور المكثف بين البلدين إزاء القضايا والتحديات ذات الاهتمام المشترك وسبل التعامل معها خلال المرحلة القادمة".

كما أكد الرئيس المصري، بحسب بيان رسمي من الرئاسة، أهمية تعزيز التعاون العسكري وتوطيد علاقات الشراكة القائمة بين البلدين على الصعد كافة.

وبحث الجانبان المستجدات الميدانية على صعيد عدد من الملفات الإقليمية والجهود المبذولة للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة، وخاصة في ليبيا.

من جانبها أكدت بارلي "الأهمية التي توليها بلادها لتعزيز وتوطيد علاقات الشراكة القائمة بين البلدين على كافة الأصعدة، بما في ذلك على المستويين العسكري والأمني، فضلا عن التنسيق المستمر بينهما إزاء التحديات التي يواجهها الشرق الأوسط".

وأكدت بارلي حرصها على متابعة نتائج زيارة الرئيس السيسي الناجحة إلى باريس في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بما يساهم في تعزيز التعاون القائم بين البلدين، مؤكدة وقوف بلادها إلى جانب مصر في مواجهة هذا التحدي المشترك.

وكان الرئيس السيسي قد استقبل، اليوم السبت، وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، بحضور الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى السفير الفرنسي بالقاهرة.