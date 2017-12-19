الأمير سلطان آل ثاني: قطر لن تكون أبدا خنجرا مسموما لجيرانها (بالفيديو)

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للأمير سلطان بن سحيم آل ثاني، في اجتماع ضم عددا من أفراد آل ثاني، تحدث فيه عن أمل العودة إلى قطر، عندما تعود قطر كجزء من نسيجها الخليجي والعربي والدولي.

© REUTERS/ NASEEM ZEITOON 10 معلومات عن قطر في عيدها الوطني

صرح الأمير سلطان للأمراء الحاضرين: "موقفكم تاريخي، وجسدتم كل معاني الشرف والرجولة والشجاعة وحافظتم على وطنكم وقمتم بواجبكم التاريخي، الذي لن ينساه أحد من الأجيال الحالية والقادمة"، مؤكدا أنهم قريبا سيكونون بالدوحة، عندما تعود قطر كجزء من نسيجها

الخليجي والعربي والدولي، كما رفضوا سحب الجنسية القطرية من عدد من العوائل القطرية.

ليتابع قائلا: "آباؤنا وأجدادنا لم يربونا على الغدر ولا نقض العهود، لكنهم أنشأونا على الشرف والرجولة والكرم، وسنفي بعهودهم حتى آخر لحظة."

وأكد الأمير سلطان بن سحيم: "قطر لن تكون أبدا خنجرا مسموما لجيرانها، لذلك ستعود درعا لإخواننا وأهلنا في المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت والبحرين".

كم وجه التحية للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز و الملك سلمان بن عبد العزيز وقادة الدول الشقيقة على موقفها التاريخي.