الملك سلمان وراء تأجيل زيارة الرئيس عباس للسعودية

تأجلت زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى العاصمة السعودية الرياض، والتي كانت مقررة اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر/ كانون الأول.

© AFP 2017/ ABBAS MOMANI محمود عباس يخرج عن صمته: هذا ما قاله الملك سلمان وولي العهد بشأن القدس (فيديو)

وقال مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس عباس سيلتقي يوم غد الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد لبحث آخر تطورات القضية الفلسطينية بعد القرار الامريكي بشأن القدس، والفيتو الأمريكي في مجلس الأمن.

وشدد الخالدي على متانة العلاقات السعودية الفلسطينية، وموقف الرياض الرافض للقرار الأمريكي، وضرورة التشاور المستمر مع دول العالم كافة في ظل الوضع الراهن.

وكانت وكالة الأنباء الألمانية، نقلت عن مصدر سعودي وصفته بالموثوق، إن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس تم تأجيلها إلى يوم غد الأربعاء، مؤكداً أن التأجيل جاء لانشغال الملك سلمان وأركان حكومته بإقرار الموازنة لعام 2018 المقررة اليوم خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء برئاسة الملك.

وفي سياق متصل، قال مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية، إن الرئيس سيتوجه يوم الخميس إلى فرنسا للقاء نظيره مانويل ماكرون، خاصة أن باريس لديها موقف حاسم اتجاه حل الدولتين وعدم تغيير الوضع القانوني في القدس، مشيراً إلى لقاءات أخرى ستعقد الشهر القادم بعد انتهاء أعياد الميلاد المجيدة.