الكرملين: لا يمكن الاتفاق مع الموقف الأمريكي حول وجود تهديد من قبل روسيا

وتابع: "إلا أن الإطلاع السريع على الوثيقة خاصة تلك الأجزاء التي تتحدث عن دولتنا بشكل أو بآخر، يبرز الطابع الإمبريالي للوثيقة ـ وعدم رغبة التخلي عن العالم أحادي القطب".
وكانت الولايات المتحدة، أعلنت عن أهم ثلاثة مخاطر لأمنها القومي، وهي طموحات روسيا والصين، وأعمال إيران وكوريا الشمالية، وكذلك الإرهاب الدولي.
وجاء في وثيقة الاستراتيجية الأمريكية، التي نشرت على موقع البيت الأبيض: "نحن أمام أهم ثلاثة مخاطر- جهود الصين وروسيا، والدول المارقة — إيران وكوريا الشمالية، والتنظيمات الإرهابية الدولية، الساعية للقيام بأعمال قتالية نشطة ضد الولايات المتحدة".
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