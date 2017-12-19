الكرملين: لا يمكن الاتفاق مع الموقف الأمريكي حول وجود تهديد من قبل روسيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، إن موسكو ستدرس استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة، مؤكداً أن الكرملين لا يمكن أن يتفق مع الموقف الأمريكي حول وجود تهديد من قبل روسيا.

© Sputnik. Natalia Seliverstov الولايات المتحدة تكشف عن أهم ثلاثة تهديدات لأمنها القومي من بينها روسيا

وقال بيسكوف للصحفيين: "فيما يخص استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة، فإن الوثيقة كبيرة بما فيه الكفاية، وتحتاج دون شك لدراسة دقيقة، الأمر الذي سيتم القيام في كافة المؤسسات المعنية من أجل فهمها".

وتابع: "إلا أن الإطلاع السريع على الوثيقة خاصة تلك الأجزاء التي تتحدث عن دولتنا بشكل أو بآخر، يبرز الطابع الإمبريالي للوثيقة ـ وعدم رغبة التخلي عن العالم أحادي القطب".

وكانت الولايات المتحدة، أعلنت عن أهم ثلاثة مخاطر لأمنها القومي، وهي طموحات روسيا والصين، وأعمال إيران وكوريا الشمالية، وكذلك الإرهاب الدولي.

وجاء في وثيقة الاستراتيجية الأمريكية، التي نشرت على موقع البيت الأبيض: "نحن أمام أهم ثلاثة مخاطر- جهود الصين وروسيا، والدول المارقة — إيران وكوريا الشمالية، والتنظيمات الإرهابية الدولية، الساعية للقيام بأعمال قتالية نشطة ضد الولايات المتحدة".