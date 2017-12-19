أول دولة تعين سفيرة في السعودية

أعلنت دولة أجنبية تعيين سفيرة لها في المملكة العربية السعودية، وذلك بحسب ما قالت صحيفة "الإندبندنت"، معتبره أنه "تحديا لسياسات المملكة الغنية التي تنتهك حقوق المرأة".

أعلنت إذاعة بلجيكا العامة "في آر تي" أن دومينيك مينور، التي تعمل حاليا سفيرة بلجيكا في الإمارات العربية المتحدة، سيتم نقلها إلى الرياض بداية من الصيف المقبل.

ونقلت الإذاعة عن مصادر حكومية القول إن تعيين مينور "يرسل إشارة واضحة للسعودية التي كانت بطيئة في إقرار الإصلاحات مقارنة بالدول المجاورة لها".

Yes we can! België stuurt als eerste een vrouwelijke ambassadeur naar Saudi-Arabië https://t.co/8BLQiiWwzs — Gwendolyn Rutten (@RuttenGwendolyn) December 14, 2017

​ولفتت "الإندبندنت" إلى أن بلجيكا هي أول دولة في العالم تتخذ هذه الخطوة. ففي عام 2010 تم تعيين الدبلوماسية يكاترينا ماجيرينغ ميكادزي لشؤون المملكة العربية السعودية، ولكن كانت مقيمة في الكويت وشمل عملها عدد من البلدان المجاورة.

وعندما فتحت جورجيا سفارة في المملكة العربية السعودية في عام 2015، عينت بدلا منها سفيرا.

وذكرت الصحيفة أن "بلجيكا ستعين أيضا الدبلوماسية فيرونيك بيتي سفيرة لها في إيران، حيث تتمتع أيضا المرأة بحقوق أقل من الرجل".