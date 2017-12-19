حكومة كردستان: ننظر بقلق إلى العنف الذي حدث في السليمانية

© AFP 2017/ SAFIN HAMED محتجون أكراد يحرقون مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في شمال العراق وأعربت الحكومة عن قلقها استغلال التظاهرات حسب "السومرية نيوز".

وقالت الحكومة في بيان لها إنها تدافع دائما عن حق المواطنين في التظاهر، لكنها "تنظر بقلق إلى الممارسات البعيدة عن المدنية".

وأشار البيان إلى أن "العنف الذي استخدم في عدد من مدن وبلدات كردستان وبالأخص التي حدثت ضمن حدود السليمانية واستهداف عدد من الدوائر الحكومية والمقرات الحزبية أدى لإصابة عدد من الأشخاص وإلحاق الأضرار بأملاك وأموال المواطنين".

وأضافت الحكومة أن "التظاهرات السلمية والمدنية للمطالبة بالحقوق ضمن إطار القانون، هي ممارسة ديمقراطية مسموح بها تماما".