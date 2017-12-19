وزارة التعليم في صنعاء: 2542 مدرسة دمرت منذ اندلاع الحرب

قالت وزارة التربية والتعليم في حكومة الإنقاذ في صنعاء، إن عدد المدارس التي تضررت أو تم تدميرها بالكامل بعد 1000 يوم من بداية "الحرب التي تقودها السعودية ضد صنعاء بلغ 2542 مدرسة".

© REUTERS/ Khaled Abdullah اليمن: 29 قتيلا وجريحا بمواجهات وغارات في تعز وشبوة والحديدة

وذكرت الوزارة في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الثلاثاء، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد تحت عنوان "1000 يوم من الصمود"، أن الإجمالي العام للمدارس المتضررة على مستوى الجمهورية حتى 10 ديسمبر 2017، بلغ 2542 مدرسة، كانت تخدم أكثر من مليون ونصف طالب.

وتابع البيان، أن عملية إعادة بناء وتأهيل تلك المدارس من جديد يحتاج إلى 238 مليون دولار. وذكر البيان أن هناك 259 مدرسة دمرت بالكامل ويستحيل ممارسة العملية التعليمية فيها و2283 مدرسة لحقت بها أضرار جزئية، بالإضافة لتدمير 21 مبنى إداري تعليمي بالكامل، وتضرر 57 بشكل جزئي.