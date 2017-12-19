بالفيديو... شاهد كيف انتهى الأمر بمقاتلي "النصرة" بعد قصف الجيش السوري لهم جنوب حلب

ونشر الإعلام الحربي فيديو يظهر فيه استهداف الجيش السوري لتجمع من نظيم "جبهة النصرة" في منطقة رسم السيالة في ريف حلب الجنوبي الغربي وكيف أجلوا جرحاهم ثم كيف استضمت سياراتهم ببعضها ثم عاد الجيش ليقصفهم مرة أخرى بعد أن تجمعوا في منزل مجاور.