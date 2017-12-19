تفاصيل إطلاق صاروخ "أنصار الله" على الرياض (صور+فيديو)

سمع دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر/كانون الأول.

وقالت "رويترز" إن الصحفيين سمعوا دوي انفجار بالرياض ورأوا عمود دخان يتصاعد في سماء العاصمة السعودية.

من جانبها، أعلنت جماعة "أنصار الله" إطلاق صاروخ باليستي استهدف قصر اليمامة في العاصمة السعودية الرياض.

وذكرت قناة المسيرة، التابعة لـ"أنصار الله"، أن "القوة الصاروخية أعلنت إطلاق صاروخ بركان تو إتش الباليستي، على قصر اليمامة في الرياض"، مؤكدة أن الصاروخ استهدف اجتماعا موسعا للقادة السعوديين في قصر اليمامة بالرياض.

وقال محمد عبد السلام المتحدث باسم جماعة أنصار الله، إن "الحوثيين أطلقوا صاروخا باليسيتيا باتجاه العاصمة السعودية الرياض اليوم الثلاثاء". وأضاف، على تويتر: "القوة الصاروخية لأنصار الله تعلن إطلاق صاروخ بركان "2 إتش" الباليستي على قصر اليمامة في الرياض".

القوة الصاروخية تعلن إطلاق صاروخ بركان تو اتش الباليستي على قصر اليمامة في الرياض — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) ١٩ ديسمبر، ٢٠١٧

بدوره، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراض صاروخ باليستي جنوبي مدينة الرياض، قائلاً إن "الصاروخ الباليستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإيرانية من اليمن تجاه العاصمة السعودية الرياض".

أما وكالة الصحافة الفرنسية، فقد قالت إن صوت الانفجار وقع قبل موعد إعلان الميزانية السعودية بقليل، مؤكدة أن إعلان الميزانية السعودية يتم من قصر اليمامة عادة من قبل الملك سلمان.

من جهتها، قالت قناة الإخبارية السعودية إنه لا يوجد أي بلاغات عن أي أضرار جراء تدمير الصاروخ الباليستي.

عاجل | مراسل #الإخبارية: لا بلاغات عن أي أضرار جراء تدمير الصاروخ الباليستي. #صوت_انفجار_في_الرياض — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ١٩ ديسمبر، ٢٠١٧

في هذه الأثناء، نفى عضو مجلس الشوري السعودي الدكتور صدقة بن يحيى حمزة فاضل، أن تكون جماعة "أنصار الله" اليمنية نجحت في استهداف قصر اليمامة الملكي في مدينة الرياض، قائلا "لم يتمكنوا من ذلك، ولا أظنهم قادرين على استهداف القصر".

وأضاف فاضل، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر/ كانون الأول: "الحوثيون لا يستطيعون استهداف قصر اليمامة، فهم يدركون جيداً أن نهايتهم سوف تكون في مثل هذا الأمر".

وتابع: "في حالة قيامهم باستهداف القصر الملكي، فإن الحوثيين سيجدون الجيش السعودي كله واقفاً داخل صنعاء في اليوم التالي، وهم لا يستطيعون أن يستهدفوا المملكة، أو النيل منها".

ونشر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا، زعموا أنها لحادث اعتراض صاروخ في سماء العاصمة السعودية، يعتقد أنه أطلق من الأراضي اليمنية.

#صوت_انفجار_في_الرياض

تو صورته من قوه الانفراج اهتز البيت 🤐🤐

الله يحفظنا ويحفظ بلاد المسلمين pic.twitter.com/A1jnXYhK9z — ζ͡❥⃕ ⁽✮₎NAIF ♚ (@NO_ON_M) December 19, 2017

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