"جبهة تحرير فلسطين": الوفد الفلسطيني يأمل دورا لموسكو في التسوية السياسية لقضية الشرق الأوسط

قال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قيس عبد الكريم (أبو ليلى)، إن الوفد الفلسطيني يأمل أن تلعب موسكو دورا ملموسا في عملية التسوية السياسية في قضية الشرق الأوسط.

© Sputnik. Stringer موسكو ترد على مواقف كييف شرقي أوكرانيا موسكو- سبوتنيك. وأشار أبو ليلى، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر/ كانون الأول، إلى تطلع الوفد الفلسطيني لاستئناف الدور الروسي في رعاية العملية السياسية

وأضاف أبو ليلى أن دور روسيا بدأ منذ عملية مدريد، وأنه يأمل أن تلعب روسيا دورا محددا وملموسا في إيجاد الصيغة الدولية المتعددة الأطراف التي يمكن أن تشكل رعاية جماعية دولية للعملية السياسية في قضية الشرق الأوسط.

وأضاف نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قائلا: "الآن نحن بصدد وضع جديد أعتقد أنه يفسح المجال لاستئناف هذا الدور الروسي، وهذه واحدة من القضايا التي نحن بصدد البحث فيها في هذه الزيارة".