"أنصار الله" تعلن إطلاق صاروخ باليستي على قصر اليمامة في الرياض

أعلنت جماعة "أنصار الله"، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر/ كانون الأول، إطلاق صاروخ باليستي استهدف قصر اليمامة في العاصمة السعودية الرياض.

وذكرت قناة المسيرة، التابعة لـ"أنصار الله"، أن "القوة الصاروخية أعلنت إطلاق صاروخ بركان تو إتش الباليستي، على قصر اليمامة في الرياض".وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مصادر في الرياض "سماع دوي انفجار في العاصمة".

وقال محمد عبد السلام، المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" إنهم أطلقوا صاروخا باليسيتيا، باتجاه العاصمة السعودية الرياض اليوم الثلاثاء.

​وأضاف، على تويتر، "القوة الصاروخية لأنصار الله تعلن إطلاق صاروخ بركان 2 إتش الباليستي على قصر اليمامة في الرياض".

القوة الصاروخية تعلن إطلاق صاروخ بركان تو اتش الباليستي على قصر اليمامة في الرياض — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) December 19, 2017

كما أوضحت قناة "المسيرة" أن "القوة الصاروخية تؤكد أن هدف الصاروخ الباليستي كان اجتماعا موسعا لقادة النظام السعودي في قصر اليمامة بالرياض".

من جانبها، ذكرت وكالة "فرانس برس" أن صوت الانفجار وقع قبل موعد إعلان الميزانية السعودية، والذي يتم من قصر اليمامة عادة من قبل الملك، بوقت بقليل.

وكان "التحالف العربي"، بقيادة السعودية، قد أعلن اعتراض صاروخ باليستي جنوبي مدينة الرياض، قائلاً إن "الصاروخ الباليستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإيرانية من اليمن تجاه العاصمة السعودية الرياض".