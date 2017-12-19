"التحالف" يعلن اعتراض صاروخ باليستي أطلقه "أنصار الله" على جنوب الرياض

أعلن "التحالف العربي"، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر/كانون الأول، اعتراض صاروخ باليستي، أطلقه "أنصار الله" على جنوب الرياض.

وكان جماعة " أنصار الله " قد أعلنوا، في وقت سابق، عن أن القوة الصاروخية التابعة لهم، أطلقت صاروخا باليستيا من نوع "بركان تو إتش" على قصر اليمامة في الرياض.

فيما أشارت وكالة "رويترز" إلى أنه سمع دوي انفجار في العاصمة السعودية.

وأعلن التحالف أن عملية إسقاط الصاروخ الباليستي لم ينجم عنها أي إصابات أو خسائر بشرية.

يذكر أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت، في مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، صاروخا باليستيا بالقرب من مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وتبنت "أنصار الله" عملية الإطلاق حينها.