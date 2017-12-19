وفاة أميرة سعودية

"انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة العنود بنت متعب بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها — إن شاء الله — يوم غد الأربعاء الموافق 2 / 4 / 1439هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
الجدير بالذكر، أن الأميرة العنود، كانت متزوجة الأمير سعود بن سلمان بن محمد آل سعود الذي يعمل أستاذا في جامعة الملك سعود.
#الديوان_الملكي: وفاة الأميرة العنود بنت متعب بن عبدالعزيز —رحمها الله- وسيصلى عليها — إن شاء الله — يوم غد الأربعاء الموافق 2 / 4 / 1439هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.#واس pic.twitter.com/bTBGPxuWXz— واس (@spagov) December 19, 2017
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