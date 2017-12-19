وفاة أميرة سعودية

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر/كانون الأول، وفاة الأميرة العنود بنت متعب بن عبد العزيز.

© Sputnik. Aleksei Nikolskiy الديوان الملكي يعلن وفاة شقيقة الملك سلمان

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد صدر عن الديوان الملكي، اليوم الثلاثاء 1 ربيع الثاني 1439هـ الموافق 19 ديسمبر/ كانون الأول 2017، البيان التالي:

"انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة العنود بنت متعب بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها — إن شاء الله — يوم غد الأربعاء الموافق 2 / 4 / 1439هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

الجدير بالذكر، أن الأميرة العنود، كانت متزوجة الأمير سعود بن سلمان بن محمد آل سعود الذي يعمل أستاذا في جامعة الملك سعود.

#الديوان_الملكي: وفاة الأميرة العنود بنت متعب بن عبدالعزيز —رحمها الله- وسيصلى عليها — إن شاء الله — يوم غد الأربعاء الموافق 2 / 4 / 1439هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.#واس pic.twitter.com/bTBGPxuWXz — واس (@spagov) December 19, 2017

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